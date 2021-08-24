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台指期漲105點 收16,784點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台指期近月今（24）日延續反彈格局，受惠於費城半導體指數漲幅達2.6%，激勵晶圓雙雄領軍表現，且油價強彈逾5%，帶動塑化族群走揚，加上金融族群撐盤下，台指期於盤上震盪，終場上漲105點，收在16,784點，成交量121,695口。

今日熱門股票期貨為：長榮（2603）期貨、大成鋼（2027）期貨、聯電（2303）期貨、群創（3481）期貨、晶豪科（3006）期貨、裕民（2606）期貨、友達（2409）期貨、長榮航（2618）以及中鋼（2002）期貨。

期貨商表示，由於全球央行年會即將登場，市場聚焦美國聯準會對未來縮減購債的規畫，導致偏震盪盤整格局，近期來看，美股漲勢再起，台指期短線亦有所回穩，投資人可伺機介入反彈行情。

期貨 台指期

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