台指期開盤上漲76點 台積期貨跌2元
台指期近月合約今(17)日開盤上漲76點，開盤指數16,850點。台積電（2330）期貨近月合約開盤580元，下跌2元。
周一(16日)中國大陸經濟數據疲軟引發對全球復甦的擔憂，VIX 恐慌指數上揚，美債殖利率下滑，油價走低；終場美股四大指數漲跌幅介於-0.37~+0.31%。台積電ADR-0.75%、聯電（2303）ADR-0.86%、日月光（3711） ADR-0.23%。
統一期貨說，周一外資現貨買超47.52億，期貨淨空單減少4,039口至28,069口，十大交易人與特定法人合計買進2,584口。週選支撐與壓力區落在16,500至17,500之間，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。
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