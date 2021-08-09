台指期開盤跌1點 長榮期貨漲1元

台指期近月合約今(9)日開盤跌1點，開盤指數17,438點；台積電期貨近月合約開盤588元，跌2元；長榮期貨近月合約開盤143.5元，漲1元。

上周五(6日)美股四大指數漲跌幅在-0.4%~+0.41%，科技股承壓，但道瓊、標普皆創下新高。美國7月非農新增就業人數94.3萬人，創下近一年來新高，優於市場預期，失業率也下降至5.4%，暫時緩解市場對Delta 變種病毒影響經濟的擔憂。

統一期貨說，上周五外資現貨賣超85.3億，期貨淨空單減少1,870口至28,413口，十大交易人與特定法人合計買進6,224口。週選支撐與壓力區落在17,200至17,800之間，P/C Ratio降至1.25，整體籌碼中性看待。