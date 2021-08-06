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聯電交投熱絡 可挑價內外20%、90天以上權證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
聯電示意圖。報系資料照
聯電示意圖。報系資料照

聯電（2303）毛利率展望樂觀吸引市場買盤積極搶進，昨日聯電股價在收盤前一度達63.9元，為2000年10月以來新高，外資法人也連續三日站在買方，合計買超逾13萬張。

權證發行商表示，看好聯電後市的投資人，可布局價內外20 %以內，到期日90天以上的權證，如：聯電麥證0C購02(085462)、聯電統一0C購06(033275)，參與行情。

聯電受惠於晶圓代工價格調漲以及產能供不應求，7月營收達183.66億元，月增5.98%，年增18.53%，續創單月歷史新高，也自今年5月以來，連續三個月皆創單月新高紀錄。

受惠於代工價格調漲，聯電第2季毛利率已突破30%，法人展望第3季，在 5G與車用等市場強勁需求下，聯電預估產能利用率將維持滿載水位，晶圓出貨量將季增1%-2%，由於下半年晶圓代工報價續漲並開始認列22奈米製程營收，在整體產品組合優化下，平均銷售價格(ASP)將成長6%，毛利率約34%-36%，將較第2季拉升3.7個百分點。

聯電 晶圓代工 毛利率

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