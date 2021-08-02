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台指期震盪走高 漲296點收17,470點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台指期近月今（2）日在電子、金融、傳產族群領頭反攻下，台指期貨反彈走高，半導體族群穩盤，航運族群午盤過後翻紅走揚挹注，帶動台指期漲幅一路擴大，終場上漲296點，收在17,470點，成交量131,214口。

今日熱門股票期貨為：長榮（2603）期貨、大成鋼（2027）期貨、聯電（2303）期貨、華邦電（2344）期貨、群創（3481）期貨、友達（2409）期貨、晶豪科（3006）期貨、裕民（2606）期貨、中鋼（2002）期貨及小型聯詠（3034）期貨。

期貨商表示，近日美股呈現高檔整理，台指期在反應相關重要的法說行情後，後勢延續震盪，而盤面上類股輪動，使的指數震盪劇烈，後續在電子股接棒下，將有利於指數反彈。

期貨 台指期

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