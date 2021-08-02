台指期震盪走高 漲296點收17,470點
台指期近月今（2）日在電子、金融、傳產族群領頭反攻下，台指期貨反彈走高，半導體族群穩盤，航運族群午盤過後翻紅走揚挹注，帶動台指期漲幅一路擴大，終場上漲296點，收在17,470點，成交量131,214口。
今日熱門股票期貨為：長榮（2603）期貨、大成鋼（2027）期貨、聯電（2303）期貨、華邦電（2344）期貨、群創（3481）期貨、友達（2409）期貨、晶豪科（3006）期貨、裕民（2606）期貨、中鋼（2002）期貨及小型聯詠（3034）期貨。
期貨商表示，近日美股呈現高檔整理，台指期在反應相關重要的法說行情後，後勢延續震盪，而盤面上類股輪動，使的指數震盪劇烈，後續在電子股接棒下，將有利於指數反彈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言