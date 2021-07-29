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航運、電子領漲 台指期反彈366點 收在17,331點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

台指期近月今（29）日在電子、航運族群領頭反攻下，台指期貨反彈走高，盤中貨櫃三雄漲幅擴大，權值電子股也偏多表態，帶動台指期漲幅一路擴大，終場上漲366點，收在17,331點，成交量123,014口。

今日熱門股票期貨為：長榮期貨、大成鋼期貨、聯電期貨、凌陽期貨、群創期貨、欣興期貨、晶豪科期貨、裕民期貨、中鋼期貨及友達期貨。

期貨商表示，聯準會凌晨宣布延續寬鬆，收緊政策的時間點不明確，短期內熱錢不至於退場，台指期連日走低後稍有止跌，但變種病毒擴散、中國監管的負面影響尚存，短線台期指操作仍宜謹慎而為。

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