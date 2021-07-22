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朝降級努力！ 陳時中研擬指引「訂得差不多了」 八大行業恐無望

診所嗆賴帳！陳時中：打疫苗行政費調升至100元 另訂達標獎勵金

台指期漲132點 收17,407點

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

權值股電子股領軍，帶動台指期近月合約今（22）日強力反攻，在半導體族群力挺，加上今日除息的聯電（2303）、鴻海（2317）順利完成填息並且走高，塑化及金融股也多有表現，帶動台指期終場上漲132點，收在17,407點，成交量124,291口。

今日熱門股票期貨為：長榮期貨、大成鋼期貨、聯電期貨、中鋼期貨、凌陽期貨、群創期貨、華邦電期貨、晶豪科期貨、裕民期貨及友達期貨。

期貨商表示，近期指數震盪劇烈，今日在美股延續反彈、半導體普遍走揚下，盤面上類股輪動，帶動指數反彈，展望後市，電子族群若能順利完成接棒，將支撐台指期行情表現。

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