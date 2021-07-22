台指期開盤漲166點 台積期貨開漲3元

台指期近月合約今(22)日開盤上漲166點，開盤指數17,441點。台積電期貨近月合約今日開盤590元，上漲3元。

周三(21日)美國 10 年期公債殖利率回升到 1.29%，美股四大指數收盤漲幅介於0.83~3.06%，費半強漲逾3%。台積電ADR上漲1.26%、聯電ADR上漲1.05%、日月光ADR上漲1.27%。，

統一期貨說，周三外資現貨賣超162.26億，期貨淨空單減少1,233口至35,205口，十大交易人與特定法人合計買進1,933口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,700之間，P/C Ratio回升至1.03，籌碼中性。