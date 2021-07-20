期交所股東會 完成14位董監改選

臺灣期貨交易所今(20)日召開股東常會，董事長吳自心主持，這次股東會通過每股配發股利4.65元(含現金股利3.25元及股票股利1.4元)的盈餘分派案，並選出第9屆董事及監察人共14位。

2020年全球金融市場在新冠肺炎疫情影響下行情波動劇烈，臺灣期貨市場2020年交易量達3.41億口，較2019年成長30.9%，創歷史新猷；2020年夜盤表現亮眼，較2019年成長55.8%，占日盤交易比例37.5%，夜盤已成為交易人盤後交易避險的主要管道。

在交易量挹注營收下，期交所2020年稅後淨利達28.58億元，每股稅後盈餘7.76元。今(2021)年上半年期貨市場交投熱絡，日均量達179.1萬口，與2020年相較再成長28.5%，其中，股票期貨日均量達32.8萬口，較2020年成長逾兩倍，成長動能居所有商品之冠。

期交所近年來研發多元化商品及接軌國際的交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。新商品部分，鑑於小型契約交易漸為潮流，期交所今年商品推動重點將放在小型契約，2 月1 日新增6 檔小型股票期貨契約，6 月28日上市「小型電子期貨契約」，滿足國人交易需求，持續為期貨市場挹注新動能。

制度面部分，期交所自2018年起，分階段建置「期貨市場動態價格穩定措施」，今年6月28日適用商品納入個股期貨，今年底將再納入商品類期貨，預計2023年底前，期交所所有商品均將適用。此外，店頭衍生性商品集中結算機制亦如火如荼分階段規劃建置，7月在金管會及中央銀行的指導下已邀集相關業者舉辦兩場座談會，第一階段是明(2022)年6月將推出新台幣IRS會員自願性集中結算服務。

台灣期貨市場亮麗表現，吳自心感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動台灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理黃炳鈞進行2020年度營業及財務報告，並順利通過承認2020年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利3.25元、股票股利1.4元的盈餘分派等案。於討論案結束後，隨即進行期交所第9屆董事及監察人選舉。

依期交所公司章程第22條規定，設置董事15人，監察人5人，除主管機關依期貨交易法第36條規定，指派及核定非股東董事4人、監察人2人擔任第9屆董事、監察人外，其餘董事11人、監察人3人，應於本次股東常會選任，任期3年。至於第8屆董事及監察人任期，則於 7月22日屆滿。