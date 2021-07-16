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陽明違約交割增多 分析師：操作宜嚴控風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

陽明（2609）今(16)日開盤股價衝過現金增資認購價182元，盤中一路向上，但近期股價大幅震盪，投資人違約交割事件也陸續浮現，股市分析師說，貨櫃三雄為主的航運股股價容易大幅震盪，投資人真要搶短，除嚴控停利或停損之外，投入資金比例也要特別控制。

臺灣證交所昨日公告有20個券商據點申報陽明違約，合計金額為5,056萬元，其中，最大金額為1,394萬餘元，最小金額為1.3萬元。

第一金投顧董事長陳奕光表示，大盤指數在萬八點上下起伏，選股較為重要，航運及鋼鐵股仍是人氣指標，但股價容易大幅震盪，投資人操作這類股票，最好是淺嚐即可且短線交易為主，暫時不宜長抱。

權證發行商表示，投資人仍熱衷操作航運股，即使被「關禁閉」的長榮（2603）仍居權證交易之冠，近日成交金額仍在1億元之上，相較先前單日逾2億元雖減少，但仍展現投資人以放大槓桿比例想搶賺短線獲利。因權證槓桿比例大且有時間價值，操作權證難度較現股更高，投資人也宜多謹慎。

航運股 陽明

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