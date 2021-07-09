台指期開盤跌161點 為17,662點

台指期近月合約今(9)日開盤下跌161點，開盤指數17,662點。

統一期貨表示，美國聯準會（Fed）官員認為未達縮減QE標準，美債殖利率大幅滑落。目前美國十年期公債殖利率大幅回檔至1.305%，觀察那斯達克指數周三晚仍持續創高準，故美國公債價格大幅上揚並非出自於避險需求，研判市場認為縮表的時間點可能比原先預期還要晚，亦或是預期近期通膨會趨緩，近期部份原物料價格出現回檔整理轉為弱勢的格局，也使未來通膨預期轉為緩和。

統一期貨說，周四外資現貨賣超38.89億，期貨淨空單仍有27,497口，十大交易人與特定法人合計賣出1,841口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,200之間，P/C Ratio降至1.14，整體籌碼中性看待。