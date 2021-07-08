OTC開放新商品 交易海外股票及指數

為增加投資人商品選擇，並提升槓桿交易商業務競爭力，櫃買中心於110年7月7日開放槓桿交易商可與一般自然人客戶承作連結國外個股、ETF、股價指數及白銀的差價契約交易。

櫃買中心表示，本次開放的商品範圍中，連結國外個股或ETF的標的，須為期貨交易法第5條期貨商得受託從事國外期貨交易契約之標的；連結國外股價指數之標的，則以道瓊工業平均指數（DJIA）、標準普爾500指數（S&P 500）、納斯達克100指數（NASDAQ 100）、德國 DAX指數（DAX 30）、日經225指數（Nikkei 225）及恆生指數（HSI）等指數為限；白銀部分則須為市場廣泛採用並可透過公開資訊取得的白銀現貨價格（市場代號XAG/USD）。

群益期貨董事長孫天山表示，本項業務開放為台灣槓桿交易業務開啟新的里程碑，感謝主管機關包括金管會、央行、櫃買中心的努力推動，在台灣目前受到新冠疫情影響產業嚴重的時刻，提供期貨業新的業務藍海，也普惠金融市場投資人，提供更多元的商品選擇。

期貨公會槓桿交易委員會副召集人群益期貨總經理李文柱表示，本項業務開放歷經多次產業建言及公會提案討論，並於今年5月提案由期貨公會召集產官學及海外專家齊聚一堂，舉辦槓桿交易產業發展趨勢研討會，感謝主管機關在疫情緊張時刻仍因應產業需求，火速通過開放，為期貨產業注入新活水。

群益期貨於2016年成為台灣首家合法外匯保證金槓桿交易商，且至開業以來連續5年蟬聯業界第一，市佔率超過5成，目前正積極申請此項商品業務承作，未來將可提供台灣交易人更多元商品參與投資全球市場。

根據金管會統計2020年國人海外複委託帳戶已累積至220萬戶，成交金額3.79兆新台幣，未來複委託投資人有另外一項商品可以選擇-個股CFD，不僅標的直接連結個股，而且多空皆可以買賣，操作靈活，並提供財務槓桿，資金配置有效率，規格極小門檻低，更重要的是在台灣合法交易，資金安全有保障，適合小資族、年輕人進入國際市場投資的第一選擇。

此外，根據群益期貨表示，2020年全球期貨商品交易(美國期貨業協會-FIA公告)以指數類期貨佔比最大(39.8%)、其次為個股類期貨佔21.2%，再者為外匯類佔9.7%、利率類佔8.9%、能源類、農產品類、貴金屬與非貴金屬類合計佔比17.4%，期貨商品與差價契約同屬衍生性金融商品，且具有槓桿交易特性，因此合理推估未來台灣開放外國股價指數、外國股票、外國ETF等差價契約交易，以目前的槓桿保證金交易規模可至少再成長6倍以上，市場潛力無窮。