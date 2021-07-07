凱基期貨全台首發 推KOSPI 200指數期貨

凱基期貨為滿足客戶交易全球的需求，全台獨家上市韓國KOSPI 200指數期貨，其連結標的為韓國市值前200大的大型國際企業，前十大成分股皆為知名跨國公司，如三星電子、LG、Kakao、現代汽車等，此指數涵蓋韓國證交所超過85%市值比重，是韓國流動性最佳的指數。此外亦有小KOSPI 200指數期貨、KOSDAQ 150指數期貨、三年韓國債利率期貨以及十年韓國債利率期貨，提供客戶布局韓國市場的新選擇！

凱基期貨指出，2020年由於新冠肺炎疫情爆發，全球經濟體都深受影響而衰退，但韓國經濟成長衰退幅度與其他先進國家相比明顯較小，韓國也重新擠進世界前十大經濟體。亞股2021年上半年成績單出爐，韓國股市今年上半年漲幅逾14%，多頭氣勢相較屢創新高的歐美股市還要亮眼，成為今年全球資金青睞的市場之一。韓國交易所（KRX）是全球第八大，亞洲第二大的交易所，2020年KOSPI 200指數全年成長超過30%，2021年上半年也創下了逾12%漲幅，其亮眼的表現，能忠實反映韓國經濟情況。

凱基期貨獨家上市的韓國KOSPI 200指數期貨，其連結標的為韓國市值前200大的大型國際企業，近期引起風潮的「BTS防彈少年團」所屬經紀公司HYBE，也涵蓋在KOSPI 200指數編制當中，在韓國娛樂產業持續席捲全球情況下，今年來HYBE股價已近翻倍成長。若以產業結構與台灣市場比較，該指數中前五大產業資訊科技、網路通訊、化工能源、民生消費以及金融佔了80%的權重，其中IT類股佔比過半，與台灣加權指數的結構類似，相當於台灣市場的台指期，其價格相關性高達9成，是投資人進行價差、配對交易的好選擇！

凱基期貨建議小資族想要參與韓國市場，可選擇韓國小型KOSPI 200期貨為首選，此合約規格保證金約為新台幣42,000元，適合更靈活的操作及跨市場投資佈局。而近日日均成交口數皆達10萬口以上規模的韓國KOSPI 200期貨，保證金約為新台幣210,000元，則適合追求更佳流動性並有較高資金交易需求的投資人。

凱基期貨為期貨界亞太區域佈局最完整的期貨商，致力為客戶營造最好的交易條件，本次為推廣KOSPI 200等新商品上市，即日起舉辦交易贈禮與抽獎活動，活動詳情請洽凱基期貨官方網站www.kgifutures.com.tw或是透過FB粉絲專頁「凱基樂活理財王」以及LINE官方帳號「凱基樂活投資人」，都能獲得最新活動資訊。