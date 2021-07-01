櫃買公告 第3季符合認購（售）權證標的

櫃買中心於7月1日公告第3季符合申請上櫃認購（售）權證之標的證券。經櫃買中心審核結果，計有精華（1565）等239種上櫃證券符合申請為上櫃認購（售）權證標的證券標準。發行人可參考櫃買中心公告作為規劃發行上櫃股票認購（售）權證之依據。

第3季與第2季之比較，所有發行人可發行標的增加31檔，包括正德（2641）、瓦城（2729）、尼克森、臺慶科（3357）、先進光（3362）、崇越電（3388）、光頡（3624）、德微（3675）、歐買尬（3687）、中裕（4147）、磐亞（4707）、合一（4743）、建錩（5014）、數字（5287）、系統電（5309）、建榮（5340）、鈺創（5351）、德宏（5475）、豐謙（5523）、龍巖（5530）、致和證（5864）、福邦證（6026）、普誠（6129）、普萊德（6263）、順藥（6535）、91APP*、廣積（8050）、加高（8182）、金益鼎（8390）、大國鋼（8415），以及光隆（8916）。

A級發行人可發行標的增加27檔，包括祺驊（1593）、南光（1752）、捷迅（2643）、豆府（2752）、新揚科（3144）、波若威（3163）、公準（3178）、台星科（3265）、加百裕（3323）、典範（3372）、矽瑪（3511）、江興鍛（4528）、雙美（4728）、寶島科（5312）、陸海（5603）、九豪（6127）、振曜（6143）、統振（6170）、萬泰科（6190）、富旺（6219）、智基（6294）、廣錠（6441）、宏觀（6568）、均華（6640）、全宇昕（6651）、東捷（8064），以及裕國（8905）。