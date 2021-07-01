台指期盤下震盪 跌66點收17,646點

台指期近月今（1）日開低震盪，短線漲多後歇息，加上鋼鐵、電子族群表現疲軟，不過多頭指標的航運族群仍表現強勢，提供台指期提供支撐，終場台指期下跌66點，收在17,646點，成交量為122,680口。

今日熱門個股期貨為：長榮（2603）期貨、友達（2409）期貨、群創（3481）期貨、裕民（2606）期貨、聯電（2303）期貨、中鋼（2002）期貨、長榮航（2618）期貨、中石化（1314）期貨、大成鋼（2027）以及晶豪科（3006）期貨。

展望後市，期貨商表示，雖然台指期小幅下跌，但目前航運股的強勢並未消退，配合台灣疫情略緩，後市並不看淡，唯須留意美國非農數據對盤勢影響。