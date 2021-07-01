台指期跌34點 開17,678點
台指期今(1)日開盤下跌34點，開盤17,678點。
美股四大指數周三(30日)道瓊表現相對強勢，終場四大指數漲跌幅介於-0.17%~+0.61%之間。台積電 ADR則下跌0.06%。
統一期貨表示，昨日外資現貨買超200億，期貨淨空單減少231口至2.9萬多口，十大交易人與特定法人合計買進530口。週選支撐與壓力區落在17,500至18,200之間，P/C Ratio降至1.22，籌碼中性。
統一期貨說，根據美國分析師鮑爾森（Jim Paulsen）的觀察，雖然美FED尚未縮減購債規模，但是實質M2(廣義貨幣)供給年增率從2月至5月間已經減少1/3，通膨壓力將有所趨緩。美國2月底實質M2貨幣供給量年增率達26%，但5月底降至8.5%左右，預估6月數據可能還會進一步下降。在外流通貨幣逐漸減少之下，有助通膨壓力減緩，也有利幣值的提升，美元長線看好。
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