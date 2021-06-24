小型電子期28日掛牌 保證金僅電子期的1/8

電子股占大盤七成，為降低投資人參與門檻，金管會證期局今（24）日公布同意台灣期貨交易所推出小型電子期貨契約，將於下周一（6月28日）上市，保證金只要原電子期貨契約乘數每點4000元大降至每點500元，等於只要8分之1，保證金門檻降低，可望吸引資本沒那麼高的散戶參與，有助活絡期貨市場，亦從期貨帶動電子現股走勢，為電子股注入新動能。

證期局表示，現今國內股票市場電子類股成交值占台股約7成，顯示國人對電子類股商品具有相當的投資需求。電子期貨契約乘數為每點4,000元，依6月18日指數收盤水準829.76點計算，契約規模約331.9萬元，原始保證金21.2萬元，參與門檻較高。

為降低投資人參與門檻，並提高投資人運用各種策略交易的操作彈性，金管會已同意臺灣期貨交易所推出小型電子期貨契約，將於6月28日上市。小型電子期貨契約乘數每點500元，契約規模為電子期貨的8分之1 （即1口電子期貨等於8口小型電子期貨），交易暨結算規則等均與現行電子期貨相同，另交易人持有未平倉部位數，每8口小型電子期貨契約得沖銷同一交割月份1口電子期貨契約。

證期局副局長郭佳君說，這是期交所第16檔指數型期貨，同時也是繼台指期後，第二次做出「類似分割」指數期貨的小電指新商品。分割後因門檻較低，小型指敗期貨明顯更吸人氣，日均交易量明顯增加。

以小台指為例，掛牌後截至2020年為止，小台指日均量已高達24點5萬口，超越原型的日均量18.9萬口；甚至最新統計至今年4月為止，原型日均量僅20.5萬口，小台指已高達31萬口，足足超出原型10萬口之多。

金管會表示，重視普惠金融，未來仍將持續督導台灣期貨交易所規劃推出多元的金融商品，滿足國人多樣化的金融服務需求，便利投資人建構多元交易及避險策略，達到便利性與普及性。