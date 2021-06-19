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長榮期、選擇權 保證金調高

經濟日報 / 記者周克威／台北報導

臺灣期貨交易所於6月21日（周一）調高長榮期貨契約（CZF）、長榮選擇權契約（CZO）所有月份保證金，適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係長榮（2603）是證交所於17日公布為處置有價證券（處置期間為6月18日至7月1日），期交所依規定調高長榮期貨契約、長榮選擇權契約所有月份保證金適用比例。

自6月21日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於7月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

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