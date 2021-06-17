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電子股加溫 認購權證成交金額前十名標的即占九檔

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

今(17)日貨櫃輪股陷入整理，長榮（2603）認購權證成交金額也萎縮，不過，國巨（2327）等電子股認購權證明顯出現金額增加，午盤之前，認購權證成交金額前十名標的中， 電子股即占九檔。

今日午盤之前，只有長榮認購權證成交金額超過1億元，其次成交金額排序權證標的依序為：國巨、欣興（3037）、強茂（2481）、群創（3481）、台積電（2330）、友達（2409）、台表科（6278）、聯發科（2454）及元太（8069）。

其中，國巨、強茂、群創、台表科等認購權證成交金額明顯較昨日擴增，資金有轉進電子股跡象；權證發行商表示，還要觀察航運股的人氣可持續程度。

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