台積電期貨開盤跌3元 台指期跌169點
今(17)日台指期近月合約開盤17,070點，下跌169點。台積電（2330）今日除息交易，台積電期貨近月合約開盤600元，跌3元。
統一期貨表示，昨日外資現貨賣超182億，期貨部分增加2251口，淨空單-29,018口，十大交易人與特定法人合計賣出6,173口。週選支撐與壓力區落在17,000至17,700之間，P/C Ratio降至1.23，整體籌碼中性看待。
美股昨(16)日四大指數同步下挫，跌幅介於0.24%至0.77%，費半指數表現最為弱勢，台積電ADR下跌1.2%，聯電（2303）ADR下跌1.67%。因為美國聯準會決策會議大幅提高通膨預期，並預期提早升息進程，美元噴出大漲，美債殖利率攀高，黃金崩跌。
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