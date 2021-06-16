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貨櫃三雄急跌、結算壓力 台指期急殺

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台指期今（16）日於盤下疲弱震盪，盤中在台指期今日結算影響壓力加上貨櫃三雄急跌下，台指期近月期貨一度急殺364點，最低來到17,033點，隨後在跌勢收斂，跌點約在50點上下。

兆豐國際投顧董事長李秀利認為，今日反映美股弱勢、面板族群疲軟，指數於盤下整理；然資金集中在海運族群上，盤中急殺反映海運股急跌、台指期結算影響，指數多空震盪，尤其選擇權變動劇烈，顯示為結算前的震盪盪洗盤，上下震盪逾600點震盪。展望後市，留意聯準會利率會議、台積電（2330）除息、美股變化、今日爆大量的航運股籌碼動向以及今日法人在弱勢的面板族群進出表現。

期貨商指出，盤面間類股漲跌互見，台指期橫盤震盪，展望後市，在近日台灣本土疫情有所緩和，加上全球資金環境依舊寬鬆，台指期後勢仍偏正面看待。

台指期結算 期貨 面板

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