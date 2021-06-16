要參加台積電除息嗎？專家這樣說

台積電（2330）明(17)日將進行除息交易，每股配發現金股息2.5元，偏多投資人該買嗎？分析師們說，等台積電除息後，如果貼息再參加填息行情較佳。

今日有台指期結算，明天可能有美國聯準會開會後的訊息釋出，到底今天是否該買進台積電參加明天的除息呢？

日盛投顧總經理鍾國忠表示，投資人明日除息後，再買台積電較佳是基於兩點理由：一、指數已在17,300點相對高位階，從萬五點上漲迄今也已有14%的漲幅，台積電漲跌跟指數連動大，指數已在相對高檔再買台積電，相對風險高；二、高資產族群考量稅負之下，通常會棄息或賣現股改用其他衍生性商品持有。

鍾國忠說，台積電目前現金殖利率對法人機構也不具吸引力，參加除息意願也相對不高；但從台積電基本面考量，台積電除息後，如出現貼息則可伺機買進，除了基本面展望佳，台積電過往也會在短期間填息，所以，參加除息不如在貼息時參與填息行情。

華南投顧董事長儲祥生也說，台積電5月營收相對較差，但如果6月營收能達到1,400億元以上，可提振多頭信心；外資今年以來賣超台積電逾 3,000億元，但近日已有回補現象，以台積電目前本益比約26~27倍，市場電子股通常有30倍，外資或許會考量買台積電。

群益投顧說，台積電到昨日已第二天站穩600元關鍵價位，明天除息可望帶動除息行情與電子股人氣持續加溫，至於聯準會利率決策會議是短空長多，台股展現即將挑戰歷史高點17,709 的多頭氣勢。

鍾國忠說，明天台積電除息後，投資人可等貼息買進或等一段時間再買，不必冒進。

權證發行商表示，如果要參加台積電除息的投資人，今日可挑價平到價外10%左右、60天期以上的認購權證買進。如果明天台積電除息後再買的投資人，則可挑價內5~10%、90天期以上的認購權證。

國泰證期顧問部協理吳佩奇表示，近期盤中常出現正價差，交易人不宜盤中追價，可等接近尾盤出現不留倉的賣壓將價位壓到逆價差時再買進。

吳佩奇說， 一口台積電表彰2張台積電現股，如果台積電期貨漲1元等於一口賺2,000元，買進與賣出的稅與手續費等交易成本約150~200元；如果是小台積股票期貨，一口表彰100股台積電，小台積期貨上漲1元相當一口賺100元，但交易成本約60元，相較之下，偏多者買台積期貨較划算。

因為今(16)日為台指期結算日，如要留倉參與台積電明日除息的交易人，吳佩奇提醒，應該要買7月合約的台積期貨。