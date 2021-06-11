台指期開盤漲32點 台積期貨開盤站上600元

台指期近月合約今(11)日開盤上漲32點，開盤指數17,189點；台積電（2330）近月合約開盤601元，上漲2元。

統一期貨表示，昨天外資現貨買超161億，期貨部分減少1,004口，淨空單-29,672口，十大交易人與特定法人合計買進4,499口。週選支撐與壓力區落在15,800至17,500之間，P/C Ratio升至1.57，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨說，歐洲央行於6月10日有利率決議，Fed於6月15、16日亦有利率決策會議，從美國十年期公債殖利率近日降至1.481%來看，公債價格的上漲隱含市場不認為歐美央行會有縮減購債規模的可能，故雖市場目前處於觀望的氣氛而呈現震盪格局，但在回檔修正後，亞股又轉為樂觀。