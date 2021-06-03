選股選市操作大不同 權證偏多挑長榮、偏空找指數
台股今(3)日波動幅度相較日前不大，投資人透過權證短線交易的量能隨之萎縮，今日盤中仍以長榮（2603）的認購權證交投最為熱絡，做空的認售權證則以加權指數交投較熱絡。
今日午盤之前的認購權證交易金額前十名標的股為：長榮、聯電（2303）、加權指數、中鋼（2002）、友達（2409）、聯發科（2454）、東和鋼鐵（2006）、群創（3481）、台積電（2330）及台玻（1802）。
今日午盤之前的認售權證交易金額前十名標的為：加權指數、立積（4968）、台灣50（0050）、長榮、台積電、友達、聯發科、玉晶光（3406）、鴻海（2317）及國巨（2327）。加權指數及台灣5（0050）0仍是投資人較喜歡做空標的，長榮認售權證交易金額相較前幾天已有減少現象。
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