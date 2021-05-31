個股期貨及小型電子期貨動態價格穩定措施 6月底實施

近期受疫情影響，個股期貨行情波動加劇，為強化期貨市場價格穩定性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡所導致的價格異常波動幅度，期貨市場動態價格穩定措施，將擴大實施至以股票為標的之股票期貨（以下簡稱個股期貨）及將上市之小型電子期貨，預計於今年6月底實施。

期交所表示，動態價格穩定措施是指期交所針對適用商品每一筆「新進委託」試算可能成交價，逐一進行檢核，於買進委託可能成交價高於期交所訂定之「即時價格區間上限」，退回該筆買單；賣出委託可能成交價低於期交所訂定之「即時價格區間下限」，退回該筆賣單。

即時價格區間上（下０限等於基準價+(-)退單點數。小型電子期貨的退單點數等於最近電子指數收盤價乘以退單百分比，其單式及組合式委託的退單百分比分別為2%及1%。個股期貨的退單點數等於最近月契約開盤參考價乘以退單百分比，其單式及組合式委託之退單百分比，於現貨開盤後，原則上為3.5%；現貨開盤前（如8:45後到9:00），因為沒有現貨成交、市場資訊較不充足，基準價可能與交易人預期差異較大，退單百分比放寬為2倍（7%）。

此外，考量個股遇減資、新設合併等事件時，將有一段時間停止買賣，且恢復交易當日波動通常較大；而且個股有重大利多或利空時，常需要數日反應。因此期交所規劃個股期貨標的遇到以下情事時，當天該檔個股期貨開盤後到現貨開盤前，不適用動態價格穩定措施。而且為了降低系統性風險，當天期貨開盤前如果達到期交所訂定的盤前量化暫停指標，將暫停所有個股期貨動態價格穩定措施，直到現貨開盤後恢復。

一、標的現貨經暫停交易後恢復交易當日現貨開盤前，得暫停該檔個股期貨動態價格穩定措施，現貨開盤後恢復。

二、標的現貨前一日收盤價達漲跌停，得暫停該檔個股期貨動態價格穩定措施，現貨開盤後恢復。

個股期貨在現貨開盤前的退單百分比將放寬到7%，且遇到特定情事，將暫停動態價格穩定措施。交易人在現貨開盤前交易個股期貨時，需特別留意市況變化與當時的委託簿情形，避免實際成交價與預期價格差異過大，產生損失。

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