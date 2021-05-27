程式單狙擊 台指期開盤震盪劇烈

台指期今(27)日開盤小跌21點，但瞬間摔落到16,219點，重挫395點。期貨人士說，除非有烏龍事件發生，否則很可能是開盤時的下檔掛單量小，遭到近期活躍的程式單狙擊，５月以來的盤勢頻繁震盪，期貨交易人近期操作宜重視保證金風險及籌碼流動性。

台指期今日開盤指數為16,593點，僅下跌21點，但突然重摔到16,219點，大跌395點，短期間又迅速收斂跌幅，因震盪劇烈，台指期近月合約第一小時交易量逾7萬口，成交量較過往明顯擴增。

大型期貨公司分析師表示，早盤並未聽聞有期貨下單烏龍事件傳出，看起來的交易無異常現象。有期貨老手說，今早是程式單對決結果，昨晚有程式單不斷追高，但今早下檔掛單量不足，反遭摜低，主要因素是籌碼流動性。

期貨分析師表示，程式單可追高之外，另一種程式單做法是往下做，因盤勢震盪，常見到程式交易根據本身統計會下殺獲利，這種做法往往是依據一般短線期貨交易人會以30~50點作為停損，程式交易會計算下檔掛單籌碼，突然摜低將保證金不足的單子被停損殺出，爾後再拉抬。

期貨分析師說，面對程式單可在1分鐘上下震盪指數30~50點，一般期貨交易人反應不及，所以，期貨交易人要注意本身保證金成數，現階段最好不要用最低保證金成數操作，下單也避免用市價單，可用期貨的「範圍市價單」，避免在大幅震盪時，出現巨額虧損。