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台指期開盤下跌21點 台積期貨開漲1元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台指期今（27）日開盤16,593點，下跌21點。台積電（2330）期貨近月合約開盤584元，上漲1元。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨買超20億，期貨部分增加350口，淨空單-22,594口，十大交易人與特定法人合計賣出5,083口。周選支撐與壓力區落在16,000至17,200之間，P/C Ratio升至1.6，整體籌碼中性偏多看待。

統一期貨表示，目前現貨與期貨回到月季線之上，短線壓力解除，但卻收一個十字星，暗示先前大幅反彈的力道出現乏力的現象，預期短線呈現震盪格局。

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