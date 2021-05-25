期富邦VIX ETF下市 26日起平倉投資部位

期富邦VIX ETF（00677U）已分別獲金管會、台灣證交所核准清算及下市，該基金期貨信託契約終止日為今(2021)年6月4日、清算基準日為6月15日。

富邦投信表示，依據該基金期貨信託契約規定，信託契約終止前一個月，得不受投資於標的指數成分期貨契約價值不得低於該基金淨資產價值之百分之七十之限制，故富邦投信將自明(26)日起平倉該基金持有之投資部位，並預計於6月1日完成所有投資部位平倉。

富邦投信也請投資人留意，該基金於明(26)日起，平倉基金持有投資部位因應信託契約與上市買賣終止，故將停止追蹤標的指數之表現，基金淨值報酬率將可能與標的指數產生偏離，敬請投資人留意。(基金部位及追蹤差距資訊可透過：https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx查詢)

富邦投信提醒，下市日前投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。