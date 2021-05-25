期富邦VIX將平倉 2.9萬股民持有ETF不連動指數

期富邦VIX（00677U）已核准清算，富邦投信表示，該ETF終止上市日及清算基準日為6月4日、6月15日，在信託契約終止前一月，ETF投資內容不受標的指數成分期貨契約價值，不得低於基金淨資產價值70%的限制；預計於5月26日起進行平倉，6月1日完成所有部位的平倉，提醒投資人留意。

期富邦VIX開始降低期貨部位後，將不連動VIX指數表現，投資人持有績效可能和指數出現落差。

富邦投信表示，期富邦VIX自26日起，因應基金清算將啟動平倉，停止追蹤標的指數的表現，基金淨值報酬率可能和標的指數產生偏離，有關基金部位及追蹤差距資訊，可洽詢https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/index.aspx

期間投資人到ETF終止上市日前，仍可於集中市場正常交易該ETF。若到終止上市日後，持續持有該ETF，須待清算程序完成後，富邦投信才會依清算基準日的淨值結算清算餘額，退還價金給投資人。

到21日為止，集保結算所統計，期富邦VIX還有2.9萬名投資人，持有1-5張近1萬人最多。基金規模到25日則剩下40億元。