台指期開盤下挫180點 台積期貨開跌7元

台指期今(24)日開盤16,079點，下跌180點。台積電期貨近月合約開盤565元，下跌7元。

上周五(21)日美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.48%至+0.36%，那斯達克指數表現最為強勢，台積電ADR下跌1.26%，聯電ADR下跌0.82%。

統一期貨說，上周五(21)日外資現貨買超174億，加權上漲259點，期指上漲283點，逆價差45點。上周以來，外資低買高賣，指數慢慢墊高，市場恐慌情緒逐漸減少，市場追價意願較強，留意上檔季線壓力。

上周五外資現貨買超174億，期貨淨空單增加2,337口，未平倉淨空單-21,320口，十大交易人與特定法人合計賣出2,461口。週選支撐與壓力區落在14,500至16,800之間，P/C Ratio升至1.26，整體籌碼中性看待。