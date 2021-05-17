生技族群熱度不減 永豐期貨：利用臺灣生技期貨參與

近期除了台灣和印度新冠疫情急劇升溫外，永豐期貨指出，根據英國牛津大學最新統計，過去兩周左右在整個亞洲區域，新冠新確診人數急速上升暴增至590萬人，超過美洲，歐洲與非洲的總和。其中，雖然印度近日通報了近三周以來的單日新增最少病例，但單日病逝人數仍接近4,000例。而台灣除了啟動全國防疫措施之外，新北及台北市也將防疫警戒提升到三級，整體來看，疫情有復燃的趨勢，全球對疫情仍不能掉以輕心。

國內確診案例近日快速增加，防疫警戒升級，推升防疫相關概念股逆勢走高，市場資金持續轉進生技防疫相關概念股，口罩、疫苗及檢測試劑成為市場焦點。其中，寶齡富錦（1760）將旗下飛確Covid-19抗原快速檢驗試劑及消毒滅菌產品捐贈雙北市府，17日股價漲停至100.5元，而同屬檢測股的瑞基、ABC-KY等也都亮燈漲停。疫苗廠高端疫苗規劃，5月底將有臨床試驗分析結果，若數據達到預期目標，今年6月將申請緊急使用授權，高端疫苗股價也強勢漲停至417元。

近期國內疫情升溫，加上全球多國單日新增確診病例不斷攀升，疫苗、醫藥及檢測族群吸引資金進駐，而雖然生技族群熱度不減，但最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司，並可考慮以期交所推出的臺灣生技期貨參與行情或做避險的運用。