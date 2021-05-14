聯發科、瑞昱 盯長天期

電子股近期先逢重複訂單、本土疫情擴大等利空衝擊，業績突出的IC設計股股價也遭逢空襲，護國神山群的聯發科（2454）股價自高點修正30%，瑞昱（2379）等也同步修正，但隨部分資金從傳產股回流電子股，昨（14）日這兩檔都回神。權證發行商表示，近期選擇標的以業績展望正向、中長天期權證為宜。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，過去一個月市場通膨疑慮加深，導致保守資金湧向金融傳產股等高息股，使半導體股價相對弱勢，尤其經過本周劇烈修正，台灣半導體產業本益比從高點滑落至20倍，來到近半年新低。

另一方面，根據目前半導體業者公布的第1季財報，多數公司獲利都創下同期歷史新高，不少半導體廠的訂單能見度更已達2023年，甚至為滿足市場需求，多家半導體廠商不斷上修今年資本支出，顯見前景樂觀；更長期看，科技部預估截至2030年台灣半導體產值仍有59%成長空間。

聯發科看好5G滲透率的持續提升，13日發布天璣系列5G手機晶片最新產品天璣900，預計搭載該晶片的終端產品將於第2季在全球上市。投顧法人表示，此次發表的天璣900定位為中高階機種，不過，與天璣1200同樣採用6奈米製程，與高通的Snapdragon 780G直接競爭，預期中國手機品牌皆可望在第2季到第3季陸續導入搭載天璣900的5G機種，維持聯發科強力買進評等。

瑞昱第1季毛利率高達44.8%，推升獲利表現優於預期。外資券商表示，這反映瑞昱在網通應用飛快成長下，產品組合大幅改善；WiFi 6快速普及，有利瑞昱第2季到下半年的營運能見度。

看好IC設計股後市的投資人，可利用價內外15%以內的長天期商品，介入行情。