景碩、欣興 四檔熱呼呼

台股經修正後反彈，在傳產族群持續面臨籌碼沉澱期間，電子族群重回市場資金青睞，景碩（3189）、欣興（3037）等PCB相關供應鏈儘管上檔仍有賣壓，股價仍呈走揚態勢。

景碩首季營運繳佳績，受惠ABF載板出貨提升，毛利率回升至22.1%，年增近5個百分點，歸屬母公司淨利2.58億元，季增約51.7%，年增227%，每股純益0.57元，是14季高點。

景碩首季每股純益0.57元，優於去年同期的0.18元，連續六個季度繳出獲利成績單，隨著生產優化效益發酵，景碩內部已設定逐季成長至第3季的營運目標。

景碩因應市場需求成長，計劃拉高今年資本支出用於擴產ABF載板，首季ABF載板產能設定年增三成以上，今年每季陸續會有新產能開出，同時既有舊廠區BT載板產能也將去瓶頸化。

法人表示，ABF和BT都需求居高不下，部分客戶尋求變更設計方案，使載板產業呈現全面吃緊，景碩今年ABF及BT將分別有30%及10%新產能因應，預期今年營運創高可期。

欣興由於ABF載板良率提升，加上供給吃緊，使得首季EPS在業內業外表現亮眼下達1.45元，遠優於市場法人預期。隨後續產能利用率持續維持高檔，預期基本面也將持續繳出亮眼佳績，吸引包括野村、高盛、摩根大通等外資券商紛紛看好。

法人分析，欣興首季毛利率達17.2%，大幅優於市場平均預測的13%~14%，包括載板供不應求推升報價大漲、欣興投資收益增加，是推動業績兩大因素。

權證發行商建議，看好景碩、欣興後市的投資人，可買進價內外10%以內、距離到期日90天以上的權證，參與行情。