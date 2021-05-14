台積、聯電 認購聚光

晶圓代工整體產業成熟製程供不應求，具漲價效應、先進製程產能需求殷切下，第2季營運淡季不淡，後續整體產業景氣依舊暢旺，市場看好台積電（2330）、聯電（2303）營運下，權證券商建議，可利用中長天期、造市積極的認購權證，參與行情布局。

台積電4月營收1,113億元，年增16%、月減13%，累計前四月營收4,737億元，年成長16.5%，台積電預估本季美元營收以中間值計算，季成長率2.28%，毛利率目標49.5%~51.5%。

台積電未來五年複合成長率10~15%，由於在高階製程生產技術領先優勢，產業龍頭地位難以撼動，營運長期看好；市場預估台積電今年營收1.61兆元，年成長20.6%，毛利率52.6%，營業利益6,782億元，年成長二成，稅後淨利6,253億元，年成長21%，每股純益（EPS）24.1元。

聯電4月營收163.8億元，年成長8.7%，月減1.4%，累計前四月營收634.8億元，年成長10.7%。聯電預期本季晶圓出貨量與較上季增加2%，由於漲價效應以及產品組合因素，預期ASP提高3~4%，毛利率由於產能利用率提升，加上漲價效應，預期可望挑戰30%，整體產能利用率維持100%滿載水準。

市場預期聯電本季營收494億元，季增5%，毛利率29.52%，營業利益80.7億元，季成長5.8%，保守估算稅後淨利88.57億元，EPS有約逾0.7元的水準。

看好後市的投資人，可以利用價內外15%以內，有效天期四個月以上的權證，時間價值減少較慢。