全民權證／華通 押價內外15％

華通（2313）公告第1季財報，毛利率17.75%，季增0.8個百分點，營運淡季但毛利率上揚，顯示HDI滿載使產品結構優化對毛利率正面挹注，優於市場預期，整體來看，本業獲利符合市場預期，稅後淨利9.31億元，季減28.1%、年增0.2%，每股純益（EPS）0.78元。

展望第2季，雖近期科技業長短料問題加劇，間接影響PCB出貨時程，加上近期原物料價格大幅上漲，但華通在採購上有長期配合穩定供貨料源，原物料調漲幅度有限，市場預估本季營收有望季增4.4%、年增4.3%，毛利率16.77%，EPS仍有約逾0.7元的表現。

看好個股後市投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期三個月以上商品介入。（凱基證券提供）