全民權證／世界 二檔後勁強

世界先進（5347）受惠8吋晶圓需求強勁，在價量齊揚下，毛利率將帶動獲利能力提升，獲投信法人連九買，近日股價率先反彈。

目前市場8吋晶圓需求持續強勁，尤其是0.18微米製程的TV、PC面板的DDI產品及0.5微米的PMIC等產品，同時上調2021年資本支出金額至85億元，主要擴充2022年產能。

世界先進首季財報優於市場預期，營收91.8億元，季增5.3%、年增17% ，在工作天數較少及歲修等影響下，仍位於財測區間上緣， EPS為1.35元。

權證發行商表示，看好世界營運後市的投資人，可布局價內外15%以內，有效天期100天以上商品，靈活操作，如世界元大0A購01（719967）等。（元大證券提供）