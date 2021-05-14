全民權證／致新 選逾100天期

經濟日報 / 記者黃力整理
圖／經濟日報提供
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致新（8081）首季獲利創歷史新高，每股純益4.66元，公司看好整體需求仍強勁。法人預期致新本季業績將成長4%至10%，再次刷新單季營收紀錄。

致新首季業績增長，反映因應成本上揚而調漲價格、產品組合持續優化等。由於高毛利產品銷售增加，也使得該公司單季毛利率，從去年第4季的38%，在今年首季提升到42%。

法人分析，目前致新產品仍供不應求，該公司持續爭取更多產能支援，調整獲利較差的產品線。同時，也因為上游晶圓代工漲價，該公司在產品售價上不得不反映成本。

看好致新後市營運的投資人，不妨挑價外15%以內，距離到期日100天以上相關認購權證，並設好停利停損點。（群益金鼎證券提供）

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