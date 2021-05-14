全民權證／致新 選逾100天期
致新（8081）首季獲利創歷史新高，每股純益4.66元，公司看好整體需求仍強勁。法人預期致新本季業績將成長4%至10%，再次刷新單季營收紀錄。
致新首季業績增長，反映因應成本上揚而調漲價格、產品組合持續優化等。由於高毛利產品銷售增加，也使得該公司單季毛利率，從去年第4季的38%，在今年首季提升到42%。
法人分析，目前致新產品仍供不應求，該公司持續爭取更多產能支援，調整獲利較差的產品線。同時，也因為上游晶圓代工漲價，該公司在產品售價上不得不反映成本。
看好致新後市營運的投資人，不妨挑價外15%以內，距離到期日100天以上相關認購權證，並設好停利停損點。（群益金鼎證券提供）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言