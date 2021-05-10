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全民權證／凱美 挑價內外10％
被動元件市況火熱，凱美（2375）在外資、自營商聯手買超下，上周五拉出漲停，大漲10元，收113元。凱美4月營收6.95億元創新高，年增66.4%，連二個月創新高，今年前四月營收24.11億元，年增85.4%。
凱美第1季受惠於旗下電阻廠旺詮，以及電容、風扇等產品需求強勁，首季營收17.2億元，年增94.4%。國際原物料價格攀升，凱美今年鋁電容產品已兩度漲價。此外，凱美已打入鴻海集團供應鏈，後市展望佳。
權證發行商建議，看好凱美的投資人可買進價內外10%以內的認購權證，同時設好停損、停利點，如凱美凱基08購01（083130）、 凱美元大08購01（083096）。（凱基證券提供）
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