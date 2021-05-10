全民權證／王品 選逾兩個月

王品（2727）首季稅後純益1.4億元，改寫近六年同期紀錄，年增191.7%，每股純益1.8元。王品台灣事業群今年首季營收達31.1億元，破同期歷史紀錄，年增29.8%。大陸事業群首季營收16.1億元，年增183.7%。

王品4月合併營收14.8億元，也寫同期新高，年增70.9%。王品說，台灣餐飲市場熱絡，清明連假帶動消費，台灣事業群4月營收9.9億元，年增61.4%，累計前四月台灣事業群營收40.9億元。大陸事業群4月營收4.9億元，年增93.8%。

投資人可布局認購權證，挑選價內外程度在20%以內、且距到期日兩個月以上之權證進行操作，如王品群益0A購01（030359）、王品元大09購01（086836）。（群益金鼎證券提供）