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惠特、台表科 認購靚

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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Mini LED將率先應用在平板、筆電及電視等終端產品，用量隨之提升，有望帶動市場需求持續成長，惠特（6706）、台表科等相關供應鏈可望受惠，近周股價經修正後，吸引買盤進場，股價止跌反彈。

惠特是富采旗下晶電Mini LED後段點測、分選代工廠。由於蘋果率先在平板導入Mini LED技術，有利上游Mini LED晶片商，進而使設備需求走升。

惠特日前在法說會指出，以前Mini LED是一家擴完再換另一家擴產，但今年比較特別，是每家公司都擴產，目前惠特的Mini LED設備訂單已經排到第3季。

惠特去年點測及分選設備營收比重達78.24%，代工及其他居次，約達16.9%，雷射加工及LD設備占4.86%。法人指出，今年全球Mini LED擴產潮啟動，惠特今年Mini LED設備營收占比可望從去年20%至30％大幅攀升到40%至50%。

台表科受惠去年蘋果新品延後發表，動能延續至今年初，Mini LED業務目前主要供應將發布的蘋果iPad、NB打件訂單，法人認為，若2021年出貨可達300萬台，今年營收貢獻將達134億元，毛利率約一成，貢獻每股純益3元。

除Mini LED貢獻外，法人表示，台表科主要動能在印度市場、中國大陸面板客戶、美光DRAM打件訂單。另有望間接打入蘋果供應鏈，預期大陸面板占營收18%，韓、台系面板客戶全年預估貢獻持平。印度手機，主要客戶以小米電視、大陸品牌手機、三星手機為主。

權證發行商建議，看好惠特、台表科後市的投資人，可買進價外15%以內、距離到期日90天以上的權證，參與這波行情。連結惠特的相關權證包括惠特元大09購02（088829）、 惠特群益09購01（085209）；台表科相關權證有台表科元大0B購01（087699）、 台表科群益0A購01（031469）等。

Mini LED LED

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