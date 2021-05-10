上銀、貿聯 押價外20％

台股目前盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢抗震，將有機會躍居多頭續攻領頭羊，投資人可參考上銀（2049）、貿聯-KY等，利用權證參與行情。

統一證券建議，投資人可以權證入場具備發展性、營運成長性佳的業績題材股，如上銀、貿聯-KY，利用權證代替現股布局，除可降低資金門檻，若走勢與預期相同，亦可賺取倍數的獲利。

上銀4月合併營收22.36億元，月增3.5%、年增28%，為29個月高點；累計今年前四月合併營收82.28億元、年增53.4%。法人說，上銀大型傳動元件訂單能見度看到第4季，營運將逐季增溫。

上銀指出，4月營收增加，主因美中貿易戰及疫情影響趨緩，市場需求逐漸恢復正常。預期第2季業績比第1季好，第3季優於第2季。

法人指出，上銀線性滑軌及滾珠螺桿受惠於半導體、印刷電路板、自動化、5G應用、醫療等產線設備拉貨需求成長，加上歐洲市場復甦，中國大陸電動車產線設備對傳動元件拉貨也增溫。

貿聯-KY今年4月營收23.17億元，創單月新高，月增6.36%，年增29.62%。今年前四月營收為84.51億元，年增25.45%。

在資訊科技產品方面，數據中心出貨續強，惟電腦周邊產品出貨動能因IC缺料而受限。在車用線束方面，電動車線束拉貨強勁；電器線束方面出貨持平。

統一證券建議，投資人可挑選價外20%程度以內的權證，如連結上銀的相關權證包括上銀統一08購04（079980）、上銀凱基08購02（085154）；貿聯相關權證有貿聯統一0C購01（031275）、貿聯群益0A購01（030711）等。