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華邦電、國巨 四檔俏

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股上周五（7日）受美股指數收紅激勵，以及電子股回神帶動下，開高走高，傳產股也接棒演出，終場大漲290點，收17,285點，成功收復5日均線、月線。漲價題材持續火熱，相關記憶體、被動元件族群股價表現不俗，華邦電（2344）盤中即站上漲停。權證發行商指出，看好記憶體、被動元件族群後市的投資人，可利用相關權證進行布局。

記憶體廠華邦電上周五盤中股價即飆漲停，上漲3.05元，收33.9元。記憶體大廠美光上修財測，反映記憶體市況轉佳，有助於台灣相關供應鏈後續營運表現。

華邦電第1季營收213.25億元，年增84.6%。受惠於DRAM、NOR Flash等產品需求強勁，加上漲價效益，首季稅後純益15.86億元，賺贏去年整年，每股純益0.4元，且公司預期產能滿載狀況將持續至下半年。

被動元件大廠國巨股價7日大漲34元，收535元，漲幅6.7%，外資、自營商同步買超。國巨4月營收達90.17億元、年增103.0%。今年前四月營收327.61億元，年增126.5%。

展望後市，終端市場需求強勁，大中華區產能利用率也提升，客戶訂單暢旺，公司對於業績及營運展望審慎樂觀。

權證發行商建議，看華邦電、國巨後市的投資人，可利用長天期、造市積極的權證參與，挑選距到期日90天以上、價內外15%以內的權證進行布局。連結華邦電相關權證包括華邦電兆豐09購01（086108）、華邦電統一0A購03（085653）；國巨相關權證有國巨兆豐09購02（086920）、國巨群益08購04（081884）等。

華邦電

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