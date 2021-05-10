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期貨商論壇／華邦電期 分批買
綜觀上周五（7日）股票期貨整體表現，成交量前20大標的中，上漲16檔、下跌有四檔；多方前三強分別是華邦電（2344）近月、群創遠月、彩晶近月；空方前三強中石化近月、宏碁近月、華新近月；多方電子類股走強優勢明顯，傳產類股相對走弱。
再以全體市場個別股票期貨合約來觀察，上漲前五強分別為亞光近月、網家近月、亞光遠月、同致近月、華邦電遠月；而市場下跌前五強是國喬近月、國喬遠月、台塑近月、台塑遠月、中石化近月。
富邦期貨分析師簡春旺表示，就股票期貨商品的特點來看，股票期貨合約交易保證金13.5%、槓桿可達八倍，另不論避險或投機皆可雙向交易多空操作靈活運用。若是公司董監事或利害關係人從事股票期貨交易，因股票期貨未涉及實物交割，不論避險或投機的多空交易持有部位，也可省去現股買賣需申報的困擾。
就強者恆強弱者恆弱的市場慣性，投資人對上述的股票期貨標的，可以多加留意與關注後市表現，可順向俟時進行買強賣弱配對交易，擇機操作分批分次布局不追價。（富邦期貨提供）
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