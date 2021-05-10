期貨商論壇／生技期 題材熱炒

印度新冠肺炎疫情在4月急速升溫，據統計，過去一周新增確診案例占全球比重達46%；根據印度衛生部數據，6日新增確診案例超過41.2萬例，為第二次新增確診數據超過40萬，死亡案例亦創下新高、達3,980人，要留意是否有外溢至其他國家的跡象。

目前各國陸續施打疫苗，而國產新冠疫苗國家隊成型，高端疫苗（6547）繼與台康生技合作生產疫苗原液後，傳出疫苗後段充填確定由東洋接手，三家業者將完成上中下游整合，最快本月可通過GMP審查，股價近期於月線附近震盪。

而印度市場近期因新冠疫情惡化，新冠快篩試劑、製氧機需求大增，普生除印度地區RT-PCR核酸試劑的大型政府標案、中東地區ELISA新冠肺炎抗體試劑小量訂單，持續出貨挹注。

近期新冠肺炎疫情有升溫態勢，全球各國單日新增確診病例不斷攀升，疫苗、醫藥族群再度引發市場熱度，但個股最終還是須回歸基本面，投資人不妨多關注獲利、成長皆穩健的好公司，並可考慮以期交所推出的臺灣生技期貨參與行情或做避險的運用。（永豐期貨提供）