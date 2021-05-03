期富邦VIX ETF獲證交所核准下市 將於6月3日終止買賣

期富邦VIX ETF（00677U）於2021年4月29日獲證交所核准下市，該基金將自2021年6月3日起終止上市買賣，並以2021年6月4日為該基金期貨信託契約終止日。

依據該基金期貨信託契約規定，富邦投信應自金管會核准本基金期貨信託契約終止及清算作業後三個月內完成該基金之清算事宜，故訂定該基金清算基準日為2021年6月15日。有關該基金最後交易日為6月2日、期貨信託契約終止日為6月4日，清算基準日為6月15日。

富邦投信提醒，下市日前投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初／次級市場交易，且須待清算程序完成後（基金清算程序一般須耗時一至二個月），就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。