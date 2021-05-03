航運股行情不墜 長榮躍居權證交投熱點

台股今（3）日震盪回測十日均線，盤面個股跌多漲少，然長榮（2603）等個股仍是市場熱點，盤中成交金額前十名的權證中，以長榮為標的的權證占了九檔，當中以長榮凱基06購11（080803）交投最為熱絡。

權證市場近午盤時，成交量來到40.49億元，占大盤成交金額比例為0.92%，認購權證成交金額占94.93%，認售成交金額占5.07%，資金順應盤勢走跌操作，使得盤中認售成交金額比例為近五日最高。

航運股交投熱度不墜，成交金額前十名的權證中，以長榮為標的的權證占了九檔，以加權指數為標的的占一檔，其中長榮凱基06購11、長榮統一11購01、長榮群益07購06、長榮永豐07購06、長榮康和0A購05分居前五。

而以標的來看，權證成交金額前十名的個股為長榮、聯發科（2454）、加權指數、中鋼（2002）、台積電（2330）、友達（2409）、聯電（2303）、聯詠（3034）、威剛（3260）、群創（3481）等。