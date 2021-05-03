投資人注意！期富邦VIX ETF清算基準日訂6月15日
期富邦VIX ETF（00677U）4月29日獲台灣證交所核准下市，該基金將自2021年6月3日起終止上市買賣，並以2021年6月4日為該基金期貨信託契約終止日。
依據該基金期貨信託契約之規定，富邦投信應自金管會核准本基金期貨信託契約終止及清算作業後3個月內完成該基金之清算事宜，故訂定該基金清算基準日為2021年6月15日。有關該基金最後交易日、期貨信託契約終止日及清算基準日等時程如下：
6月2日：初級市場最後買回日/證券交易市場最後交易日 110年6月2日
6月3日：終止上市日
6月4日：期貨信託契約終止日
6月15日：清算基準日
富邦投信說，相關終止上市及清算期間如遇颱風、天災等不可抗力因素，則往後順延，實際日期將再另行公告。
富邦投信提醒，下市日前投資人雖仍可在集中市場正常交易，但信用交易將停止。而自基金下市日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後(基金清算程序一般須耗時1~2個月)，就基金清算基準日之淨值結算清算餘額。
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