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期富邦VIX清算基準訂6月15日 最快6月底匯款

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

證交所公告期富邦VIX（00677U）6月3日起終止上市，富邦投信表示，根據主管機關時程，期富邦VIX的期貨信託契約終止日訂為6月4日，基金清算基準為6月15日；完成匯款等清算流程約6月底到7月初。投資人在該ETF終止上市前，仍可於集中市場交易，選擇先行賣出或參與清算。

集保結算所統計，期富邦VIX股民持續減少，到上周五剩下約4.2萬名受益人。

富邦投信據主管機關核准時程，新公告期富邦VIX於6月3日終止上市前，2日為初級市場最後買回日及集中市場最後交易日，6月4日為基金期貨信託契約終止日，15日為基金清算基準。而依2020年元大S&P原油正2（00672L）的清算經驗，當時該ETF以11月24日為清算基準，不久公告清算餘額並在12月8日進行匯款，法人認為，期富邦VIX完成清算的時點約6月底到7月初。

富邦投信表示，上述終止上市及清算期間，如遇颱風、天災等不可抗力因素，將往後順延，實際日期會再另行公告。

期富邦VIX終止上市前，投資人仍可於集中市場買賣ETF，信用交易已經暫停。自基金下市日起，則無法於初、次級市場交易，須待清算程序完成後（一般程序約耗時1~2個月），就清算基準日的淨值結算清算餘額，富邦投信將把餘額匯款給投資人。

富邦投信 VIX

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