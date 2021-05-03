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台指期開盤跌68點 台積電開盤下跌5元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。記者葉信菉／攝影
台股示意圖。記者葉信菉／攝影

台指期今（3）日開盤指數為17,501點，下跌68點；台積電期貨近月合約開盤下跌5元，開盤價為595元。

上周五（30日）美國祭出印度旅行禁令、聯準會官員放鷹，科技股獲利回吐，能源、晶片股成重災區，四大指數齊跌，道瓊收黑逾180點，費半大跌近3%，聯電ADR重挫。標普11大板僅4大板塊收紅，公用事業、房地產和非必需消費品板塊領漲，能源、資訊科技和材料領跌。標普4月漲幅超過5%，連續第三個月走揚，今年迄今標普漲幅達11%，道瓊本月漲幅約2.7%，那指月漲5.4%。

統一期貨指出，在籌碼面部分，外資現貨賣超63億，期貨部分增加1,333口，淨空單減少32,008口，十大交易人與特定法人合計買進3,627口。周選支撐與壓力區落在17,100至18,000之間，P/C Ratio降至1.63，整體籌碼中性偏多看待。

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