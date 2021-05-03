聽新聞
test
0:00 / 0:00
台指期開盤跌68點 台積電開盤下跌5元
台指期今（3）日開盤指數為17,501點，下跌68點；台積電期貨近月合約開盤下跌5元，開盤價為595元。
上周五（30日）美國祭出印度旅行禁令、聯準會官員放鷹，科技股獲利回吐，能源、晶片股成重災區，四大指數齊跌，道瓊收黑逾180點，費半大跌近3%，聯電ADR重挫。標普11大板僅4大板塊收紅，公用事業、房地產和非必需消費品板塊領漲，能源、資訊科技和材料領跌。標普4月漲幅超過5%，連續第三個月走揚，今年迄今標普漲幅達11%，道瓊本月漲幅約2.7%，那指月漲5.4%。
統一期貨指出，在籌碼面部分，外資現貨賣超63億，期貨部分增加1,333口，淨空單減少32,008口，十大交易人與特定法人合計買進3,627口。周選支撐與壓力區落在17,100至18,000之間，P/C Ratio降至1.63，整體籌碼中性偏多看待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言