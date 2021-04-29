證交所：期富邦VIX自6月3日終止上市
臺灣證券交易所今（29）日宣布，由富邦投信發行的期富邦VIX（00677U）受益憑證將自6月3日起終止上市。
證交所表示，期富邦VIX已達2020年3月19日金管證期字第1090335155號令規定，即最近30個營業日基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達90%應終止期貨信託契約，富邦投信向主管機關申請終止該信託基金的信託契約並獲得核准，符合證交所營業細則第50條之2下市規定。
證交所表示，在6月3日前，投資人仍可於集中交易市場買賣期富邦VIX。
期富邦VIX下市後，富邦投信將持續辦理投資人服務事宜，相關權益事項請查詢富邦證券投資信託公司網站（https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/）。
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